Выездную регистрацию брака провели для более 30 мобилизованных жителей Адыгеи

Более 30 молодых людей заключили брак в пунктах частичной мобилизации. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее в пунктах сбора мобилизованных проводят выездную регистрацию брака. С начала частичной мобилизации такой возможностью воспользовались более 30 молодых людей.

- Стараемся решать все просьбы мобилизованных граждан, поддерживать их семьи. У некоторых они создаются буквально перед отправкой на полигоны, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - С учетом сложившихся обстоятельств мы помогаем ребятам оперативно решить все административные вопросы по регистрации брака и с ее проведением на территории воинской части.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в зону СВО отправились 50 мобилизованных жителей республики. Бойцам выдали все необходимое снаряжение.