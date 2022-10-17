На Кубани до 1 ноября изменится расписание пригородных поездов Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани до 1 ноября изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

- Причина изменения расписания - проведение плановых работ по реконструкции станции Глубокая и капремонту земляного полотна на перегоне Орловка-Кубанская - Староминская-Тимашевская, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Так, с 16 октября по 1 ноября пригородный поезд №6972 «Степная – Тихорецкая» будет выезжать от станции «Степная» в 10:13 - на 56 минут позже.

Пригородный поезд №6705 «Староминская – Краснодар-1» с 17 по 31 октября будет отправляться со станции «Староминская» в 06:14 - на 24 минуты позже, поезд №6718 «Горячий Ключ – Краснодар-1» - в 11:09.

- Скорректирован и график движения других пригородных поездов, курсирующих в границах Ростовской области и Краснодарского края, - уточнили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что новогодний поезд будет курсировать по Сочи два дня. Стоимость билетов начинается от 455 рублей.