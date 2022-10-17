«Неометрия» запустила trade-in

Фото: федеральный девелопер Неометрия

Федеральный девелопер «Неометрия» запустил программу trade-in (трейд-ин) во всех городах присутствия. Клиенты получат взамен своей старой квартиры собственность в новостройке, при этом улучшив жилищные условия. Кроме того, система trade-in позволяет зафиксировать цены на новую недвижимость, пока будет идти продажа старой.

В программе участвуют новостройки во всех городах присутствия «Неометрии». В Краснодаре – ЖК «Улыбка» (все квартиры, кроме студий), «Отражение» (2 и 3-комнатные квартиры во втором литере) и мкр-н «Южане» (все квартиры в четвертой очереди, кроме студий); в Сочи – «Флора» (2-комнатные квартиры во второй очереди); в Новороссийске – «Облака-2» (2 и 3-комнатные квартиры); в Ростове-на-Дону – клубный дом «Вместе» (все квартиры, кроме студий).

Программа действует до 30 октября 2022 года и позволяет зафиксировать цены на новую недвижимость в жилых комплексах девелопера. Специалисты «Неометрии» совместно с консалтинговой компанией SRG займутся реализацией собственности клиента по рыночной цене и возьмут на себя все юридические процедуры и обязательства. Срок продажи квартиры – от 1 дня до 3 месяцев.

Участник программы может приобрести квартиру в новостройке, даже если у него нет собственных сбережений – в счет покупки засчитывается цена старой недвижимости. Оставшуюся часть суммы можно взять в ипотеку. В настоящий момент «Неометрия» совместно с банками-партнерами продолжает реализацию ипотечных программ со сниженной процентной ставкой.

«Люди хотят улучшить свое жилье, переехать в более просторную квартиру, переселиться в более престижный район. Если уже есть какая-то недвижимость, то покупка новой нередко превращается в многоступенчатую операцию, в рамках которой нужно как можно выгоднее продать старое жилье, а потом максимально быстро приобрести новое, чтобы рыночные колебания не обесценили сделку. Механизм трейд-ин позволяет минимизировать риски. При этом продажей старой собственности будет заниматься профессиональное агентство», – прокомментировала Анна Сапегина, заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия».