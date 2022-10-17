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Общество17 октября 2022 13:27

В Краснодаре убрали часть забора в районе ЖК «Россинский парк»

Металлическое ограждение мешало жителям
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре убрали часть забора в районе ЖК «Россинский парк» Фото: krd.ru

В Краснодаре убрали часть забора в районе ЖК «Россинский парк» Фото: krd.ru

В Краснодаре убрали часть забора в районе ЖК «Россинский парк». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Металлическое ограждение ранее мешало жителям. Пешеходам приходилось даже перелезать через забор, отделяющий парковку. Конструкция загораживала путь к пешеходному переходу.

- На данный момент застройщик уже демонтировал часть заборного ограждения, чтобы жители могли безопасно переходить дорогу, - сообщили в городском департаменте строительства.