На Кубани владельцу взорвавшейся газовой заправки, где погибли двое, дали четыре года тюрьмы Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

На Кубани владельцу взорвавшейся газовой заправки, где погибли двое, дали четыре года тюрьмы. С Григория Маряняна также взыскали по одному миллиону рублей компенсации морального вреда семьям погибших. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Трагедия случилась в июле 2020 года в Динском районе. В тот момент на заправке произошла разгерметизация линии подачи сжиженного углеводородного газа к заправочному устройству. После этого случился взрыв - пожар от него охватил территорию станции.

В результате ЧП погибли 41-летний и 45-летний мужчины. Еще восемь человек, находившиеся вблизи места взрыва, получили ожоги и травмы. Кроме того, из-за пожара пострадали машины, припаркованные неподалеку от станции. Ущерб владельцам тогда оценили в 3,7 миллиона рублей.

При разбирательстве после произошедшего выяснились другие детали.

- Следствием и судом установлено, что в 2014 году индивидуальный предприниматель приобрел полуприцеп-цистерну, предназначенную для приема и хранения сжиженного углеводородного газа, которую разместил на участке местности в станице Васюринской и стал оказывать услуги по заправке транспортных средств газовым топливом. При этом Марянян не имел соответствующей лицензии на осуществление такой деятельности, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Из-за незаконной работы станции и несоблюдения требований безопасности и произошло ЧП. Имущество владельца заправки и счета во время следствия арестовали. Спустя два года с момента трагедии Григорию Маряняну вынесли приговор. В суде мужчина признал вину частично и просил назначить нестрогое наказание.

- Суд признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в пользу родственников погибших в качестве компенсации морального вреда взыскано по 1 миллиону рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Григория Маряняна арестовали в зале суда. Уточняется, что оставшиеся иски рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу пока не вступил.