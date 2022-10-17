Центр Краснодара с 17 по 20 октября частично останется без горячей воды Фото из архива КП

Центр Краснодара с 17 по 20 октября частично останется без горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отключение связано с переподключением на теплосети основного оборудования в постоянный режим работы.

- На магистрали «ТЭЦ — Центр города» будет происходить технологическое переключение, которое нужно выполнить с обязательным дренированием теплоносителя, - рассказал гендиректор АО «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко.

Работы стартуют уже в ночь с 17 на 18 октября и продлятся до 20 октября. Без горячей воды на это время останутся жители участков от улицы им. Степана Разина по улицу им. Ким до улицы Ставропольской и в районе улицы Короткой, Кубанонабережной, им. Ленина и Красноармейской.