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Общество17 октября 2022 15:31

В Новороссийске из-за аварии без воды остались жители 10 улиц и 2 проездов

Ремонтные работы уже идут
Мария ЧАЛАЯ
В Новороссийске нет воды.

В Новороссийске нет воды.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске из-за аварии без воды остались жители 10 улиц и 2 проездов. Организация ООО «СССР» повредила трубу по улице Волгоградская.

- Отключили воду на улицах Вербоваой, Молодежной, Южной, Ахеджака, а также Пионерской, Хворостянского, Героев Десантников, Дзержинского, Григорьева, Прямой, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Уточняется, что воды нет в проездах Дзержинского и Ленина. Всего на время поломки без воды остались 45 831 человек.

На время ремонта всем желающим будут подвозить воду.