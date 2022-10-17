В Новороссийске нет воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске из-за аварии без воды остались жители 10 улиц и 2 проездов. Организация ООО «СССР» повредила трубу по улице Волгоградская.

- Отключили воду на улицах Вербоваой, Молодежной, Южной, Ахеджака, а также Пионерской, Хворостянского, Героев Десантников, Дзержинского, Григорьева, Прямой, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Уточняется, что воды нет в проездах Дзержинского и Ленина. Всего на время поломки без воды остались 45 831 человек.

На время ремонта всем желающим будут подвозить воду.