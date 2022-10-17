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Происшествия17 октября 2022 16:36

СК возбудил уголовное дело после падения самолета в Ейске

Су-34 врезался в жилой дом
Ангелина НАЗАРЧУК
СК возбудил уголовное дело по факту падения военного самолета.

СК возбудил уголовное дело по факту падения военного самолета.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ейске около 18:20 вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. По предварительным данным, пострадало 17 квартир. Пожар распространился с 1-го по 5-й этаж. СК возбудил уголовное дело по факту падения военного самолета.

- После падения самолета в Ейске возбуждено уголовное дело, - подтвердили в пресс-службе главного военного следственного управления СК.

Ранее сообщалось, что прокуратура Кубани начала проверку по факту крушения самолета в Ейске. Информации о пострадавших пока нет.