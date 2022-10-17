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Происшествия17 октября 2022 17:33

Жильцов домов, расположенных рядом с падением самолета в Ейске, эвакуируют в санатории

Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев
Светлана ОВДЕЙ
Военный самолет СУ-34 упад рядом с девятиэтажкой и загорелся Фото: кадр из видео

Военный самолет СУ-34 упад рядом с девятиэтажкой и загорелся Фото: кадр из видео

Жильцов домов, расположенных рядом с падением самолета в Ейске, эвакуируют в санатории. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Ориентировочно в пострадавшем доме проживает 600 человек. Губернатор распорядился установить местонахождение каждого из проживающих в доме, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Всех жильцов пострадавшего дома и близлежащих к месту падения многоэтажек разместят в санаториях и обеспечат необходимым. Уточняется, что места предоставят всем желающим.

Напомним, военный самолет СУ-34 упал рядом с девятиэтажным домом в Ейске и загорелся. В результате ЧП два человека погибли и 15 пострадали.

На место происшествия выехала санавиация. Для оказания помощи пострадавшим развернуто восемь операционных.