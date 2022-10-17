Анна Минькова направляется в Ейск.

В Ейске развернули 8 операционных для пострадавших после ЧП с самолетом. Специалисты ожогового отделения из Краснодара уже направились на место трагедии.

- Для тяжелых пациентов развернули 11 коек реанимации. Для пациентов средней степени тяжести подготовили 100 коек с кислородом, - сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что на дежурстве находятся 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов. Кроме того, в резерве находятся 2 операционные в роддоме, одна в гинекологии и еще одна в онкологии.

На данный момент Анна Минькова направляется на место происшествия.