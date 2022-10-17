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Происшествия17 октября 2022 17:45

Среди пострадавших после падения самолета в Ейске трое детей

Количество пострадавших увеличилось до 19
Светлана ОВДЕЙ
Количество пострадавших увеличилось до 19

Количество пострадавших увеличилось до 19

Количество пострадавших после падения самолета в Ейске увеличилось до 19. Среди них – трое детей, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

- Среди пострадавших - трое детей 8-10 лет, легкая степень тяжести, - сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, в настоящее время в Ейске для пострадавших подготовлено восемь операционных.

- Для тяжелых пациентов развернули 11 коек реанимации. Для пациентов средней степени тяжести подготовили 100 коек с кислородом, - сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

На дежурстве находятся 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов, в резерве - 2 операционные в роддоме, одна в гинекологии и одна в отделении онкологии.