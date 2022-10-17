Среди пострадавших после падения самолета в Ейске трое детей

Количество пострадавших увеличилось до 19
Количество пострадавших после падения самолета в Ейске увеличилось до 19. Среди них – трое детей, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Уточняется, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
- Среди пострадавших - трое детей 8-10 лет, легкая степень тяжести, - сообщили в региональном оперштабе.
Напомним, в настоящее время в Ейске для пострадавших подготовлено восемь операционных.
- Для тяжелых пациентов развернули 11 коек реанимации. Для пациентов средней степени тяжести подготовили 100 коек с кислородом, - сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.
На дежурстве находятся 8 бригад хирургов, 4 травматолога, 5 реаниматологов, в резерве - 2 операционные в роддоме, одна в гинекологии и одна в отделении онкологии.