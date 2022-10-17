Количество погибших после падения самолета в Ейске увеличилось до трех

Число погибших после падения самолета в Ейске увеличилось до трех. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем telegram-канале.

- На этот момент по пострадавшим - 10 человек, из них 3 детей. Тяжелые - 7 взрослых и 1 ребенок. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трех погибших, - сообщила замглавы региона.

Уточняется, что пострадавшие в результате ЧП отравились продуктами горения.

После падения военного самолета СУ-34 рядом с многоэтажкой в Ейске развернули восемь операционных. Для пострадавших в тяжелом состоянии развернуты 11 коек реанимации, средней степени тяжести – 100 коек с кислородом.

Всего дежурят восемь бригад хирургов, четыре травматолога, пять реаниматологов, в резерве находятся две операционные роддома, одна в гинекологии и одна в отделении онкологии.