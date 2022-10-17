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Происшествия17 октября 2022 18:26

Число погибших после падения самолета в Ейске возросло до четырех

25 человек пострадали
Светлана ОВДЕЙ
Число погибших после падения самолета в Ейске возросло до четырех

Число погибших после падения самолета в Ейске возросло до четырех

Число погибших после падения самолета в Ейске возросло до четырех. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Увеличилось и количество пострадавших. Сейчас их насчитывается 25.

Всем пострадавшим в результате ЧП оказывают помощь. Напомним, в городе подготовлены восемь операционных. Для пострадавших в тяжелом состоянии развернуты 11 коек реанимации, для жителей со средней степенью тяжести – 100 коек с кислородом.

На месте падения военного самолета СУ-34 завершается тушение пожара.