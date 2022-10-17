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Происшествия17 октября 2022 18:38

Глава МЧС России вылетел на место ЧП в Ейске

Пожар локализовали
Ангелина НАЗАРЧУК
В Ейске 17 октября потерпел крушение военный самолет Су-34. Фото: соцсети

В Ейске 17 октября потерпел крушение военный самолет Су-34. Фото: соцсети

В Ейске 17 октября потерпел крушение военный самолет Су-34. Судно упало прямо во дворе жилого дома. На место ЧП вылетел глава МЧС России Александр Куренков.

- В настоящий момент на месте пожара продолжают работать пожарно-спасательные подразделения, а также другие экстренные службы. В настоящее время пожар локализован на площади 2000 квадратов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По сообщению службы спасения, угрозы ближайшим домам и строениям нет. Людей из соседних объектов эвакуировать не будут. По предварительным данным, пострадали 25 человек, погибли - 4.