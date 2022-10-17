Санавиация доставит в Краснодар пострадавшего с ожогами 70% тела после ЧП в Ейске

Санавиация доставит в Краснодар пострадавшего с ожогами 70% тела после ЧП в Ейске. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем telegram-канале.

- Он будет доставлен в ожоговый центр Краевой клинической больницы №1, - уточнила замглавы региона.

Напомним, после падения военного самолета СУ-34 рядом с многоэтажкой в Ейске четыре человека погибли и 25 пострадали. Еще шестеро не выходят на связь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В Ейске подготовлено восемь операционных и койки для пострадавших в тяжелом состоянии и средней степени тяжести.