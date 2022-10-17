Пожар в многоэтажке после падения Су-34 в Ейске локализовали

Для тушения пожара было задействовано более 410 человек и 105 единиц техники.

В Ейске пожарные локализовали очаг возгорания в многоэтажном доме. Вечером 17 августа военный самолет Су-34 упал прямо во дворе. На данный момент известно о 25 пострадавших и 4 погибших, еще 6 человек не выходят на связь.

- Как сообщили коллеги из МЧС, остатки самолета потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По сообщению МЧС, в 21:15 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Для тушения пожара было задействовано более 410 человек и 105 единиц техники.