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Происшествия17 октября 2022 19:19

На месте ЧП в Ейске оказывают психологическую помощь

Специалисты помогают пострадавшим людям
Мария ЧАЛАЯ
Работают специалисты психолого-психиатрической бригады. Фото: оперштаб Кубани.

Работают специалисты психолого-психиатрической бригады. Фото: оперштаб Кубани.

На месте ЧП в Ейске оказывают психологическую помощь. Специалисты работают во дворе девятиэтажного дома по улице Коммунистической, 20/1.

- Психолого-психиатрическая бригада находится на месте. Специалисты оказывают помощь всем, кому это необходимо, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Также пострадавшим людям оказывают помощь местные жители. Они готовы приютить тех, кто на данный момент остался без крыши над головой.