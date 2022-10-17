Среди пострадавших при ЧП в Ейске оказались две беременные женщины

На месте работают экстренные службы

Военный самолет Су-34 упал во дворе многоэтажного дома в Ейске. Пилоты катапультировались. А вот здание загорелось, среди жильцов есть жертвы.

- Число погибших после ЧП в Ейске увеличилось до четырех, пострадавших 25, шесть человек не выходят на связь, - сообщили в оперштабе региона.

Детей среди погибших при пожаре в доме нет, среди пострадавших – трое несовершеннолетних. Также в списке пострадавших числятся две беременные женщины. Все находятся в больнице. Пациентов в тяжелом состоянии транспортируют санавиацией в Краснодар.