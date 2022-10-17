Полпред президента РФ Владимир Устинов выехал на место ЧП в Ейске

На место ЧП в Ейск выехал полномочный представитель Президента Российской Федерации

В Ейске 17 августа около 18:10 потерпел крушение военный самолет Су-34 во дворе многоэтажного жилого дома. Здание сразу же охватил пожар. По предварительным данным, эвакуировано 250 человек, из них 40 детей.

- На место ЧП в Ейск выехал полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

На место ЧП уже прибыл губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Глава края оценивает ущерб.