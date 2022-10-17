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Общество17 октября 2022 19:45

Угрозы обрушения 9-этажного дома в Ейске нет

Эвакуировано 250 человек
Светлана ОВДЕЙ
Первые кадры после падения самолета в Ейске

Первые кадры после падения самолета в Ейске

Угрозы обрушения 9-этажного дома в Ейске нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

В настоящее время эвакуировано 250 человек, в том числе 40 детей.

Напомним, военный самолет Су-34 упал во дворе многоэтажного дома в Ейске. В результате ЧП погибли четыре человека, еще 25 пострадали. Одного из жителей с 70% ожогов направили в ожоговый центр Краевой клинической больницы №1 Краснодара.

Известно, что среди пострадавших оказались две беременные женщины. Им оказывают медицинскую помощь. Детей среди погибших нет.