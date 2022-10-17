Ущерб подсчитывает специальная комиссия

Власти заявили, что семьям погибших при ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей. Такое решение принял губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Кроме того, после экспертизы глава края решит, что делать дальше: восстанавливать дом, покупать квартиры либо строить новое жилье.

По последним данным, при пожаре в 9-этажном доме погибли 4 человека. Но поисковые работы в пострадавшем при ЧП в Ейске доме еще не завершены, работы продолжаются. Не исключено, что число жертв может увеличится.

Известно, что детей среди погибших при пожаре в доме нет, среди пострадавших – трое несовершеннолетних.