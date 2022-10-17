Губернатор Кубани: выясняем, можно ли восстановить дом после пожара в Ейске

Губернатор Кубани прибыл в Ейск.

Губернатор Кубани находится на месте падения военного самолета СУ-34 во дворе дома в Ейске. Трагедия произошла по улице Коммунистической, 20/1.

- На данный момент мы уточняем местонахождение каждого. Также оказываем максимальную помощь тем, кто сегодня уже нашелся, для того, чтобы обеспечить всем необходимым, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в будущем будут разбираться, возможно ли восстановить дом. Людям либо восстановят квартиры, либо выдадут новые.