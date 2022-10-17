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Общество17 октября 2022 20:14

На Кубани школьники запустили в космос наноспутники

Мероприятие прошло в станице Отрадной
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани школьники запустили в космос наноспутники формата «Cubesat». Ребята являются финалистами фестиваля юных инженеров «Космос Здесь». Мероприятие прошло в станице Отрадной.

- В финал вышли четыре команды. Это «Матрица 1», «Kosmo mode», «Космос/МММ», «ЦМИТ Станция 1». Они сами разработали проекты спутников. Также сконструировали аппараты на базе инженерного набора «КубСат». И дополнили собственноручно разработанные бортовые системы, - сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Уточняется, что в ближайший космос отправились не просто спутники школьников. Это целые научно-исследовательские проекты.

Данные от спутников, которые получат, будут обрабатывать при содействии студентов и ученых Кубанского государственного университета и Кубанского государственного технологического университета.