Пострадавшим после падения самолета в Ейске выплатят по 10 тысяч рублей

После падения военного самолета пострадали 25 человек, погибли - 4.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение выплатить материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим в Ейске. После падения военного самолета пострадали 25 человек, погибли - 4.

- Единовременная выплата каждому пострадавшему составит - 10 тысяч рублей, - заявил Вениамин Кондратьев.

А также на каждого прописанного члена семьи выделят 50 тысяч рублей при частичной утрате имущества. Если местные жители полностью лишились своих вещей, то каждому возместят 100 тысяч рублей.

- Пострадавшим в случае легкого вреда здоровью выплатим по 200 тысяч рублей, в случае среднего и тяжкого - 400 тысяч рублей, - отметил Вениамин Кондратьев.

Родственникам погибших выплатят 1 миллион рублей.