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Происшествия18 октября 2022 5:09

Власти возьмут на себя оплату похорон погибших после ЧП с самолетом в Ейске

При разборе завалов обнаружены тела еще 10 человек
Светлана ОВДЕЙ
13 человек погибли, еще 19 пострадали

13 человек погибли, еще 19 пострадали

Фото: Виталий ТИМКИВ

Власти возьмут на себя оплату похорон погибших после падения самолета в Ейске. Об этом ТАСС сообщил глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик.

- Какая-то часть расходов будет реализована за счет города и района, какая-то - за счет края, - сообщил глава муниципалитета.

Напомним, после падения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажки погибли 13 человек, в том числе трое детей. Тела 10 жителей были обнаружены во время разбора поврежденных конструкций.

Среди 19 пострадавших – 14 взрослых и пятеро детей. Четыре человека перевезены в Краевую клиническую больницу, остальные находятся на лечении в Ейске.

В пунктах временного размещения остаются 23 человека, в том числе шестеро детей. Еще 501 житель находится в домах у родственников и знакомых.

Ранее «Комсомолка» также сообщала о том, что родственникам погибших в результате ЧП в Ейске выплатят по 1 миллиону рублей.