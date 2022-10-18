Власти возьмут на себя оплату похорон погибших после ЧП с самолетом в Ейске

13 человек погибли, еще 19 пострадали Фото: Виталий ТИМКИВ

Власти возьмут на себя оплату похорон погибших после падения самолета в Ейске. Об этом ТАСС сообщил глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик.

- Какая-то часть расходов будет реализована за счет города и района, какая-то - за счет края, - сообщил глава муниципалитета.

Напомним, после падения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажки погибли 13 человек, в том числе трое детей. Тела 10 жителей были обнаружены во время разбора поврежденных конструкций.

Среди 19 пострадавших – 14 взрослых и пятеро детей. Четыре человека перевезены в Краевую клиническую больницу, остальные находятся на лечении в Ейске.

В пунктах временного размещения остаются 23 человека, в том числе шестеро детей. Еще 501 житель находится в домах у родственников и знакомых.

Ранее «Комсомолка» также сообщала о том, что родственникам погибших в результате ЧП в Ейске выплатят по 1 миллиону рублей.