Погода в Адыгее 18 октября 2022: синоптики прогнозируют солнце

Узнали, какой будет погода в Адыгее 18 октября 2022. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 18 октября 2022.

В Майкопе 18 октября день порадует местных жителей солнцем. Максимальная температура воздуха днем +17°C. Ветер восточный, 2 м/с. На протяжении дня в республиканской столице осадков не ожидается. К вечеру температура опустится до +7°C. Ветер восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается ясной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +18°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +7°C, без осадков. Ветер восточный, 2 м/с.