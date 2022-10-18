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Общество18 октября 2022 5:51

Занятия в школе Ейска, расположенной рядом с ЧП с самолетом, отменили 18 октября

Учреждение не пострадало
Светлана ОВДЕЙ
Так выглядит дом, на который перекинулся огонь после падения самолета

Так выглядит дом, на который перекинулся огонь после падения самолета

Фото: Евгения ХИЛЬКО

Занятия в школе Ейска, расположенной рядом с ЧП с самолетом, отменили 18 октября. Об этом ТАСС сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

- Школа не пострадала. Но занятий в школе не будет, чтобы дети сегодня рядом с местом ЧП не находились, - сообщил глава муниципалитета.

Напомним, в результате падения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажки в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 пострадали.

68 жильцов девятиэтажки были спасены. Разбор завалов длился в течение ночи.