Так выглядит дом, на который перекинулся огонь после падения самолета
Фото: Евгения ХИЛЬКО
Занятия в школе Ейска, расположенной рядом с ЧП с самолетом, отменили 18 октября. Об этом ТАСС сообщил глава Ейского района Роман Бублик.
- Школа не пострадала. Но занятий в школе не будет, чтобы дети сегодня рядом с местом ЧП не находились, - сообщил глава муниципалитета.
Напомним, в результате падения военного самолета Су-34 во дворе многоэтажки в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 пострадали.
68 жильцов девятиэтажки были спасены. Разбор завалов длился в течение ночи.