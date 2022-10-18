Двоих пострадавших при ЧП в Ейске готовят к отправке в больницу Краснодара

Двоих пострадавших при ЧП с самолетом в Ейске готовят к отправке в больницу Краснодара. В их числе – беременная женщина, сообщили ТАСС в центральной районной больнице.

Всего после падения самолета во дворе девятиэтажки Ейска погибли 13 человек, еще 19 – 14 взрослых и пятеро детей – пострадали. Четыре человека уже перевезены в краевую клиническую больницу.

В настоящее время к отправке готовят еще двоих - женщину на 32-й неделе беременности и мужчину с ожогами кистей.

- Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко, - сообщили в пресс-службе ведомства.