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Общество18 октября 2022 6:19

Студентов и преподавателей колледжа в Краснодаре эвакуировали из-за пожара

Пострадавших в результате возгорания нет
Валерия ГОДОВНИКОВА
Причиной возгорания стало короткое замыкание светильника на третьем этаже учебного заведения

Причиной возгорания стало короткое замыкание светильника на третьем этаже учебного заведения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре эвакуировали студентов машиностроительного колледжа из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На улицу Красную прибыли сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Причиной возгорания стало короткое замыкание светильника на третьем этаже учебного заведения.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», пожар ликвидировали. К счастью, пострадавших нет.