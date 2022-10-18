Студентов и преподавателей колледжа в Краснодаре эвакуировали из-за пожара

Причиной возгорания стало короткое замыкание светильника на третьем этаже учебного заведения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре эвакуировали студентов машиностроительного колледжа из-за пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На улицу Красную прибыли сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона. Причиной возгорания стало короткое замыкание светильника на третьем этаже учебного заведения.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», пожар ликвидировали. К счастью, пострадавших нет.