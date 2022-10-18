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Общество18 октября 2022 6:26

Жителей Адыгеи за неделю 13 раз задерживали с наркотиками

В 8 случаях возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
Большинство наркопреступлений зарегистрировано в Теучежском районе республики и Майкопе

Большинство наркопреступлений зарегистрировано в Теучежском районе республики и Майкопе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Адыгеи за неделю 13 раз задерживали с наркотиками. Большинство из них зарегистрировано в Теучежском районе республики и Майкопе.

В одном из самых громких случаев у местного 47-летнего ранее судимого жителя обнаружили более 700 граммов марихуаны и 5 кустов конопли. Выращиванием мужчина занимался незаконно.

С крупной партией синтетического наркотика задержали двух жителей Майкопа. Полицейские изъяли у них полкилограмма мефедрона. Задержанные планировали распространять наркотики в республике через закладки.

- На территории Майкопа полицейские накануне задержали двух ранее судимых жителей Краснодарского края в возрасте 29 и 30 лет, которые занимались сбытом наркотического средства посредством тайниковых закладок, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», с неизвестным растительным веществом полицейские задержали еще четверых жителей республики. Во всех случаях находку направили к экспертам-криминалистам для исследования.