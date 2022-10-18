Специалисты заменили лебедку и отремонтировали электродвигатель Фото: krd.ru

В Краснодаре отремонтировали лифт, который едва не убил человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты заменили в грузовом подъемнике лебедку и отремонтировали электродвигатель. Уточняется, что лифт уже запущен.

- Исправность оборудования подтверждена актом соответствующей лицензированной организации. На сегодняшний день лифт работает исправно, - сообщил начальник управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик.

Напомним, ЧП, которое едва не закончилось трагедией, произошло 9 октября. Двери лифта начали закрываться, когда в него входил человек. Парень чудом успел выйти из подъемника и только травмировал ногу.

Администрация краевого центра организовала проверку в отношении управляющей компании дома.

- По итогам проверки выявили нарушения лицензионных требований. Все материалы направили в государственную жилищную инспекцию края. Специалисты региональной Госжилинспекции привлекли должностное лицо и юридическое лицо к административной ответственности, - сообщили в мэрии Краснодара.