На пляже Сочи турист в трусах исполнил сольный концерт перед отдыхающими

Турист взял микрофон и исполнил сольный концерт. Фото: соцсети

На пляже Сочи мужчина в трусах решил поднять настроение отдыхающим. Турист взял микрофон и исполнил сольный концерт. Из уст певца мелодично лилась “Восточная песня” композитора Давида Тухманова на слова Онегина Гаджикасимова.

- Сочинская романтика - загорать в октябре на море, слушая концерт какого-то парня в трусах. Коля Басков, подвиньтесь, у вас конкурент! - шутили отдыхающие, наслаждаясь романтической песней.

Многие по достоинству оценили пение молодого человека. Люди поделились своим мнением по поводу пока еще неизвестного артиста: «Лучше его слушать, чем Бузову и всех новых певичек», «Позитивный человек. Он него веет добром», «Молодец, парень. Спел неплохо и настроение поднял».