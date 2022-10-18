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Общество18 октября 2022 6:52

Прямые ежедневные авиарейсы запустят из Сочи в Дубай с 30 октября

Билеты доступны к продаже
Ангелина НАЗАРЧУК
Полеты будет осуществлять авиакомпания Авиакомпания «Россия».

Полеты будет осуществлять авиакомпания Авиакомпания «Россия».

Фото: Олег УМАРОВ

Прямые ежедневные авиарейсы запустят из Сочи в аэропорт Дубая Аль-Мактум. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Россия». Первый рейс состоится 30 октября.

- На воздушных линиях Сочи – Дубай авиакомпания эксплуатирует воздушные суда российского производства Superjet-100, представленные в двухклассной компоновке, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

К слову, билеты уже доступны к продаже. Самолет рассчитан на перевозку 87 пассажиров. 12 мест доступны в бизнес-классе и 75 кресел в эконом.