Прямые ежедневные авиарейсы запустят из Сочи в Дубай с 30 октября

Полеты будет осуществлять авиакомпания Авиакомпания «Россия». Фото: Олег УМАРОВ

Прямые ежедневные авиарейсы запустят из Сочи в аэропорт Дубая Аль-Мактум. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Россия». Первый рейс состоится 30 октября.

- На воздушных линиях Сочи – Дубай авиакомпания эксплуатирует воздушные суда российского производства Superjet-100, представленные в двухклассной компоновке, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

К слову, билеты уже доступны к продаже. Самолет рассчитан на перевозку 87 пассажиров. 12 мест доступны в бизнес-классе и 75 кресел в эконом.