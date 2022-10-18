Четырех пострадавших ночью перевезли в ожоговый центр ККБ №1 Фото: t.me/minkovaanna23

Четверо пострадавших при ЧП в Ейске находятся в реанимации в Краснодаре. Жителей ночью доставила санавиация в ожоговый центр Краевой клинической больницы №1, сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Известно, что один из пострадавших – 51-летний пациент – с 80% ожогов находится в крайне тяжелом состоянии. У мужчины обнаружены переломы и отравление газом. Состояние 73-летней женщины оценивается как тяжелое стабильное.

Среди перевезенных в Краснодар также есть несовершеннолетние. 17-летний парень, отравившийся угарным газом, находится в стабильно-тяжелом состоянии. У 5-летней девочки обнаружили отек мозга с ишемическими повреждениями.

- Проводится интенсивная терапия, ребенок на ИВЛ. Все пациенты находятся в реанимации, - уточнила замглавы региона.

Напомним, к отправке в Краснодар из Ейска готовят еще двоих пациентов – женщину на 32-й неделе беременности и мужчину с ожогами кистей.