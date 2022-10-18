Узнали, где будут отключения света в Сочи 18 и 19 октября

В Сочи возможно ограничение подачи электричества в связи с ремонтными работами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в «Сочинских электросетях», на территории курорта 18 и 19 октября запланировано отключение электроэнергии. Жителям города придется какое-то время остаться без света.

18 октября до 17 часов обесточены будут несколько улиц города: поселок Новомихайловский, ул. Мира, Садовая, Молодежная, Интернациональная, 2-й мкр, Интернациональный микрорайон, а также хутор Полковничий.

До 19 часов без электричества останутся следующие улицы: Бакинская, Каспийская, Лесная, Фундучная (частично), Джапаридзе (частично), СНТ «Курорт торг», Леселидзе (частично), СТ «ДРСУ-2», СТ «Лесные поляны», СТ "Теплотехник", СНТ «Урожай», Абовяна (частично) СНТ «Труд-4», СНТ «Упор», поселок Шаумян (с/о Связист), село Кирпичное - улицы Майкопская и Садовая; аул Агуй-Шапсуг, Высокая, Мира, Дружбы, Садовая, Советская, Шапсугская.

- 19 октября с 00 часов до 06 утра без света останется Сухумское шоссе (частично), Дарвина, Искры, Калиновая, Эпроновская, Апшеронская, Ростовская, Камо, переулок Тихий и проспект Автомобилист, - сообщили в Сочинских электросетях.

В этот же день с 4 до 17 часов без электроснабжения будет хутор Полковничий, аул Псебе полностью, СТ Иглица, СТ Рассвет, СТ Маяк, СТ Здоровье.

С 7 до 19 часов отключение затронет Комарова, Владимировскую; Цветочную, Тюльпанов, Станиславского; Фундучную (частично), Джапаридзе (частично), СНТ «Курорт торг», Леселидзе (частично), СТ «ДРСУ-2»; Леселидзе (частично),Джапаридзе (частично), СТ «Лесные поляны», СТ "Теплотехник", СНТ «Урожай».

Кроме того, в это же время электроснабжение будет отсутствовать в поселке Лазаревском на Сочинском шоссе (частично) и улице Хвойной. Также без света будут жители села Алексеевского по Алексеевской(частично) и переулку Кронштадтского, и жители села Кирпичного. Здесь работы затронут улицу Майкопскую и Садовую.