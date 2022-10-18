Более 17 тысяч жителей Краснодара сдали ГТО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 17 тысяч жителей Краснодара сдали ГТО с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего за этот период нормативы ГТО выполнили 17 тысяч 678 человек разного возраста. Уточняется, что значки отличия получили 1689 человек, а 1631 участник успешно выполнил нормативы.

Всего в краевом центре организована работа 145 мест тестирования.

Для популяризации ГТО в Краснодаре провели более десяти тематических фестивалей среди молодежи, студентов, семей и чемпионов. Кроме того, организован конкурс рисунков «ГТО всей семьей», поделок «Жизнь в стиле ЗОЖ вместе С ГТО» и видеороликов на тему «Ты в ГТО, ты в теме!».