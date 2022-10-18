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Общество18 октября 2022 7:20

Глава Адыгеи принес соболезнования семьям погибших после падения самолета в Ейске

В результате ЧП погибло 13 человек
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Ейске военный самолет потерпел крушение во дворе многоэтажного дома

В Ейске военный самолет потерпел крушение во дворе многоэтажного дома

Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ейске 17 октября случилось ЧП - военный самолет потерпел крушение во дворе 9-этажного дома. Глава Адыгеи принес соболезнования семьям погибших.

- От имени жителей Адыгеи, от себя лично приношу соболезнования родным и близким погибших, - написал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. - Скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в связи с чрезвычайным происшествием, 13 человек погибли, в том числе трое детей. Еще 19 местных жителей пострадали. Некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.