Энергоструктура Сочи скоро полностью будет готова к зимней погоде

Фото: «Россети Кубань»

Завершено более 80% работ в рамках подготовки сочинских энергосистем к зимнему сезону. Об этом на совещании с главой курорта Алексеем Копайгородским отчитался директор Сочинского филиала компании «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.

Ремонтная программа близится к завершению. При ее проведении учитывается множество факторов: от технического состояния и надежности каждого объекта до специальной подготовки работников, в том числе – умение действовать в сложных ситуациях, владение навыками аварийно-восстановительных работ.

– В случае необходимости к ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций и стихийных явлений готовы более 330 энергетиков в составе 53 бригад, а также 100 единиц спецтехники. Проведены противоаварийные тренировки персонала, отработано взаимодействие с администрацией курорта, коммунальными службами и МЧС, – отметил первый заместитель генерального директора, директор Сочинского филиала компании «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.

На случай нештатных ситуаций предусмотрены все возможные варианты оперативного решения.

Аварийный запас Сочинских электросетей готов и укомплектован. Дополнительное, резервное энергоснабжение смогут обеспечить более двадцати мобильных дизельных генераторов мощностью до 4 МВт. На помощь придут одиннадцать световых башен и двенадцать мотопомп, плюс более двадцати подрядных организаций, договоры с которыми были недавно заключены.

Специалисты компании «Россети Кубань» со своей стороны сделали все для того, чтобы осенне-зимний сезон на крупнейшем круглогодичном курорте страны прошел успешно. Энергосистема подготовлена к максимальным нагрузкам, программа техобслуживания объектов выполняется качественно и в срок.