Так выглядит дом, рядом с которым упал самолет Фото: Евгения ХИЛЬКО

Следователи допрашивают пилотов упавшего самолета в Ейске. Уголовное дело возбуждено по ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», сообщили в СК РФ.

Напомним, военный самолет Су-34 17 октября упал и загорелся во дворе 9-этажного дома в Ейске. Огонь перекинулся на многоквартирный дом, пилоты в это время успели катапультироваться. В результате произошедшего погибли 13 человек, еще 19 пострадали.

В настоящее время военные следователи продолжают изучать место ЧП. Основной версией падения самолета рассматривается его техническая неисправность.

- Изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы, - сообщили в СК РФ.