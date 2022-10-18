Более 14 тысяч человек перевезены с начала работы Керченской паромной переправы Фото: t.me/opershtab23

Более 14 тысяч человек перевезены с начала работы Керченской паромной переправы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

За этот период, в частности, через пролив переправили 14 517 пассажиров и 5 116 грузовиков. На переправе работают четыре парома, которые уже выполнили 132 круговых рейса. Их вместимость составляет 90 грузовиков и 300 пассажиров.

- Погода улучшилась и в настоящий момент благоприятствует судоходству в этом районе. Сейчас средняя скорость северо-восточного ветра составляет 6,3 метра в секунду, порывами до 8,7 метров в секунду, - уточнили в Министерстве транспорта РФ.

Напомним, для водителей, ожидающих очереди на переправу, продолжают работать временные стоянки в Темрюкском, Славянском, Крымском и Красноармейском районах. На площадках их обеспечивают горячим питанием и водой, работают пункты обогрева.