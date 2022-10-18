Стань частью команды мечты: в Краснодаре пройдет бесплатное обучение для соискателей «День МТС»

МТС приглашает жителей Краснодара и региона 20 октября в 10:00 на бесплатный «День МТС» в Центр развития карьеры КубГТУ (Кубанский Государственный Технологический Университет) по адресу: ул. Красная, 135. Участников ждут интерактивные лекции и мастер-классы по успешному трудоустройству, также на площадке можно будет узнать про актуальные вакансии Группы компаний МТС и оставить свою заявку-резюме.На социально-образовательный «День МТС» компания приглашает всех желающих безработных и заинтересованных в своем развитии жители, молодых специалистов и выпускников колледжей и вузов, а также соискателей с инвалидностью. Ведущие маркетологи, HR-консультанты м специалисты по подбору, а также и менеджеры по работе с клиентами расскажут о рынке вакансий, стажерских программах и HR-инструментах поддержки соискателей компании, а также проведут мастер-классы для слушателей и поделятся лайфхаками для успешного трудоустройства.

Так, в программе мероприятия представлены следующие образовательные треки:

- Стажерские программы МТС

- Видеорезюме: современный способ поиска работы

- Интерактивные лекции: как найти работу мечты

- Практикум по прохождению собеседования

- Практика-игра невербального общения «Как найти общий язык с начальником и коллегами»

- Индивидуальная консультация: интервью кандидатов

Для участия необходима обязательная регистрация по ссылке: количество мест ограниченно!

На самом мероприятии будет проводиться набор на вакансии из разных бизнесов МТС компании ищет инженеров технических сервисов, бухгалтеров, а также менеджеров по продажам и работе с клиентами, поэтому это прекрасный шанс найти работу вашей мечты в цифровой компании. Подробности об актуальных вакансиях ищите по ссылке.

«Образовательные мероприятия очень важны для формирования представлений соискателей о будущей работе. Правильно определенные критерии, оценка рынка и себя это секрет успеха соискателя в поиске работы мечты. Личная встреча, интерактивный обмен опытом это очень удобный формат общения с соискателями, поэтому мы и решили впервые провести в регионе «День МТС», чтобы каждый специалист, в том числе начинающий, нашел себе профессию среди современных бизнесов нашей цифровой экосистемы МТС», – отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Основные партнеры мероприятия: Центр занятости населения Краснодарского края, АНО «Центр развития гражданского общества Краснодарского края», онлайн-сервисы по поиску работы hh.ru и Авито, а также онлайн-кинотеатр KION – мультимедийная онлайн-платформа с оригинальными фильмами и сериалами оригинального производства, более 200 ТВ-каналами, а также с тысячами фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов.

О проекте «День МТС»:

«День МТС» — это социально-инклюзивный проект компании, реализуемый с целью повышения HR-грамотности соискателей, а также предоставления равных возможностей для трудоустройства молодежи, женщин с несовершеннолетними детьми, представителей старшего поколения и граждан с инвалидностью. Главные темы бесплатных мастер-классов и тренингов встреч: актуальный рынок вакансий, навыки успешной самопрезентации соискателя, цифровые сервисы МТС и возможности HR-поддержки компании. МТС отличает стратегический подход в реализации социальных инвестиций, в том числе через последовательное проведение программ и проектов по совершенствованию системы формирования и развития кадрового потенциала регионов России.