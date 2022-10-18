Работодатели Кубани при выборе сотрудников обращают внимание на знак зодиака и семейное положение Фото из архива КП

Работодатели Кубани при выборе сотрудников обращают внимание на знак зодиака и семейное положение. Результаты исследования приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, 84% соискателей на собеседованиях в регионе сталкивались с вопросов о семейном статусе. Чаще его задавали женщинам (78%) и работникам в возрасте от 35 до 44 лет (81%). Уточняется, что с вопросом о семейном положении от работодателей часто сталкивались бухгалтеры, специалисты по закупкам и менеджеры по персоналу.

У 9% участников опроса работодатели узнавали знак зодиака, а 7% задавали вопросы по поводу внешности и политики.

Реже всего у соискателей на Кубани узнавали религиозные взгляды – в 1% случаев. А вопрос о сексуальной ориентации среди участников опроса не задавали никому.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Кубань занимает 27-е место среди регионов России по уровню зарплат. В сентябре средний показатель составил 52,3 тысячи рублей.