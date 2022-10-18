С выздоровлением за сутки выписаны 379 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 130 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 17 детей, самому младшему из которых два месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, в Краснодаре получено 46 положительных результатов, в Тимашевском районе - 19, в Сочи - 10, в Белореченском муниципалитете - 9, в Новороссийске - 8, в Геленджике и Ейском районе - 4.

- В Абинском, Брюховецком, Каневском, Курганинском муниципалитетах заболели по 3 жителя, в Анапе, Крымском, Северском, Тбилисском - по 2, в Апшеронском, Белоглинском, Динском, Красноармейском, Лабинском, Отрадненском, Усть-Лабинском, Кавказском, Армавире и Горячем Ключе - по одному заразившемуся, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 8 пациентов. С выздоровлением за сутки в регионе выписали 379 человек.

Три пациента от осложнений заболевания скончались.