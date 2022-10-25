На экспонатах жители и гости города могут увидеть наряды различных народов проживающих в нашем крае. Фото: пресс-служба музея имени Ф. А Коваленко

В Краснодаре открылась выставка кукол «На Кубани мы живем». На экспонатах жители и гости города могут увидеть наряды различных народов проживающих в нашем крае.

- Вятская скрутка, «Устинья», новгородская парочка, северная берегиня, череповецкая парочка, кельчемгурочка рассказывают о русских традициях, - рассказали в пресс-службе музея имени Федора Коваленко. - На Кубань с середины XIX века переезжали люди из разных областей России. Они привносили в культуру края свое наследие.

Все представленные наряды созданы участниками музейной творческой студии «Меланка». Посетители познакомятся с традиционными костюмами и украшениями армянских общин и народов Северного Кавказа. Кроме того, на выставке будут представлены обереговые, игровые, обрядовые куклы татар, мордвы, болгар, марийцев и других народов.

Посмотреть выставку можно в музее имени Ф. А. Коваленко до 6 ноября. Стоимость билета 30-100 рублей.