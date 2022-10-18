СК Кубани открыл горячую линию для раненых участников СВО и их семей

СК Кубани открыл горячую линию для вопросов участников СВО и их семей Фото: t.me/kubansledcom

СК Кубани открыл горячую линию для вопросов участников специальной военной операции, получивших ранения, и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Участники спецоперации, мобилизованные и члены их семей могут задать вопросы по телефону 8 (861)-268-56-78. Уточняется, что обращения на горячую линию принимают круглосуточно, а звонки бесплатные.

- Сотрудники регионального СУ СК России в оперативном режиме проконсультируют и окажут содействие обратившимся гражданам в решении возникших вопросов и проблем в данной категории правоотношений, - отметили в ведомстве.

Задать вопросы в краевое следственное управление СК РФ можно также через интернет-приемную на официальном сайте, в сообществе в соцсети «ВКонтакте» и в Краснодаре по адресу улица Красноармейская, 4/1.