В Краснодаре откроется художественная выставка «Образы России. Нить поколений» с 20 октября

Посмотреть работы художников можно с 20 октября по 20 ноября. Фото: пресс-служба музея имени Ф. А. Коваленко

Выставка «Образы России. Нить поколений» откроется в Краснодаре 20 октября. Посетители смогут увидеть картины Народного художника РСФСР Андрея Полюшенко и заслуженного художника России Николая Полюшенко.

- Тема выставки посвящена истории России и ее народу, прошедшему непростой путь от первоистоков государственности до современности, - рассказали в пресс-службе музея имени Ф. А Коваленко.

Жители и гости города увидят пейзажи, жанровую живопись, а также графику. Посмотреть работы художников можно в музее имени Ф. А. Коваленко с 20 октября по 20 ноября. Полная стоимость билета 150 рублей. Также действует льготный билет и посещение по пушкинской карте.