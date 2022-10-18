Пострадавшим при ЧП с самолетом в Ейске начнут выплачивать компенсации с 19 октября. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Специалистам предстоит оценить масштабы разрушений. В зависимости от экспертизы и мнения экспертов будем принимать решение - восстанавливать дом или нет. Материальную помощь пострадавшие начнут получать уже с завтрашнего дня, - написал глава региона в своем telegram-канале.

Напомним, пострадавшим при ЧП с самолетом единовременно выплатят по 10 тысяч рублей, родственникам погибших – по одному миллиону. При частичной утрате имущества жители получат по 50 тысяч рублей на каждого прописанного члена семьи, при полной утрате – по 100 тысяч.

Выплата пострадавшим при легком вреде здоровью составит 200 тысяч рублей, при среднем и тяжком – 400 тысяч рублей.

Всего после падения самолета рядом с многоэтажкой в Ейске погибли 13 человек, еще 19 пострадали.

- В Ейской ЦРБ находятся 15 пострадавших, из них 2 беременные и 3 ребенка. В реанимации находятся 3 пациента в состоянии средней степени тяжести, стабильные. После осмотра врача в пункте временного размещения 4 пациентов перевели в ЦРБ с гипертоническим кризом и отравлением угарным газом, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что решается вопрос о транспортировке беременных в Перинатальный центр Краснодара.