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Общество18 октября 2022 9:36

В Новороссийске бухгалтера фирмы по обслуживанию лифтов осудят за хищение 9 млн рублей

Женщине грозит до десяти лет тюрьмы
Светлана ОВДЕЙ
Женщина переводила себе премии и отпускные Фото из архива КП

Женщина переводила себе премии и отпускные Фото из архива КП

В Новороссийске осудят бухгалтера фирмы по обслуживанию лифтов. Женщина похитила у предприятия 9 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

54-летняя женщина работала на должности главного бухгалтера. Как оказалось, сотрудница три года присваивала деньги фирмы – она перечисляла себе премии к зарплате, отпускные, которые на тот момент не должны были ей выплачиваться. За это время ей удалось получить более 9 миллионов рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.