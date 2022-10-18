Так выглядит дом, пострадавший при падении самолета в Ейске Фото: t.me/kondratyevvi

Горячая линия по оказанию помощи пострадавшим заработала в Ейске. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета Краснодарского края.

Задать вопросы на горячую линию можно по номеру 8 (918)157-90-92. Кроме звонков, обращения граждан принимают лично. Работа центра организована в Ейске по улице Коммунаров, 21.

В настоящее время пострадавшим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. С жителями работают 20 психологов.

- Они находятся на месте происшествия, в морге, в пунктах временного размещения и в отделениях ЦРБ. Специалисты осмотрели уже 91 человека, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Напомним, военный самолет Су-34 упал и загорелся рядом с девятиэтажкой в Ейске 17 октября. Огонь сразу перекинулся на многоквартирный дом. В результате ЧП погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще 19 пострадали.