Авиакомпании зимой продолжат осуществлять прямые рейсы из Сочи в шесть регионов страны

Полеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот». Фото: Олег УМАРОВ

Аэропорт Сочи продолжит принимать рейсы из других регионов России в зимний период. На курорте будут прилетать самолеты из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы.

Полеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

К слову, перелет будет осуществляться на комфортабельных самолетах A320.

Ранее сообщалось, что прямые ежедневные авиарейсы запустят из Сочи в Дубай с 30 октября. Билеты доступны к продаже.