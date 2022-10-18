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Общество18 октября 2022 10:23

Авиакомпании зимой продолжат осуществлять прямые рейсы из Сочи в шесть регионов страны

Полеты будут выполняться на самолетах А320
Ангелина НАЗАРЧУК
Полеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот».

Полеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот».

Фото: Олег УМАРОВ

Аэропорт Сочи продолжит принимать рейсы из других регионов России в зимний период. На курорте будут прилетать самолеты из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Екатеринбурга и Уфы.

Полеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

К слову, перелет будет осуществляться на комфортабельных самолетах A320.

Ранее сообщалось, что прямые ежедневные авиарейсы запустят из Сочи в Дубай с 30 октября. Билеты доступны к продаже.